«Хлебпром» выплатил 291 тыс. грн. дохода

ОАО «Концерн «Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, выплатило 291,720 тыс. грн. дохода по облигациям серии С за 16-й купонный период по процентной ставке 17% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с 5 ноября 2009 года по облигациям серии С установлена процентная ставка на уровне 25% годовых.

По оферте предъявлено к выкупу 10 облигаций номинальной стоимостью 10 000 грн. Следующая выплата процентного дохода по облигациям данной серии состоится 4 февраля 2010 года.

Параметры выпуска облигаций: именные процентные облигации номинальной стоимостью 1000 грн., выпущенные двумя сериями (В и С) в количестве 17 тыс. штук на общую сумму 17 млн. грн. Срок обращения – 1820 дней.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн «Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн «Хлебпром» на национальном рынке хлеба на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.

Валовая прибыль компании за 9 месяцев 2009 года, согласно консолидированным данным, составила 107,5 млн. грн. Показатель EBIDTA за отчетный период составил 58,8 млн. грн.