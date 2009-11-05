Усилена ответственность за нарушения относительно земель водного фонда

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности за правонарушения относительно земель водного фонда».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 310 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено привлечение к уголовной и административной ответственности за незаконные действия относительно земель водного фонда, в частности, изменений рельефа этих земель и незаконное ими завладение.

Предусмотрено, что незаконное завладение грунтовым покровом земель влечёт за собой наложение штрафа на граждан от 30 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрено наказание за незаконное завладение грунтовым покровом земель, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды. Это карается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией орудий и средств завладения.

За такие же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, повлекшие материальный ущерб в большом размере, предусматривается наказание путем ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

В случае совершения таких действий путем поджога, подрыва или другим общеопасным способом, или действий, которые повлекли гибель людей, массовую гибель животных или растительного мира, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.