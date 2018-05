Девяти зарубежным предприятиям запрещен ввоз животноводческой продукции

Ветеринарная служба Украины с начала текущего года провела обследования 78 иностранных перерабатывающих предприятий (в том числе 25 предприятий в странах Европейского Союза) и в результате проверок и лабораторных исследований девяти иностранным предприятиям Австрии, Польши, Германии, Бельгии, Франции и Вьетнама временно запрещен ввоз собственной продукции в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что по этому поводу направлены соответствующие сообщения в посольства и компетентные органы этих стран. В частности, запрещен импорт меда "A. Darbo AG" (Австрия), рыбы "Vihn Nguen Cо, LTD" (Вьетнам), свинины "Polskamp Sp. Z.o.o PL 14170603 WE" (Польша), сыра "MS Selection Export" (Франция), рыбы "S.A.S. PRF" (Франция), кормовых добавок "Ветоквінас" Біовет (Польша), свинины "Zaklady Miesne Konskowola S.A PL 06140205 WE" (Польша), мяса птицы "Kipco - Damaco" NV BE UD 1098 EG (Бельгия) и мяса птицы "Trinity GmbH" NI-EZG 590 (Bad Bentheim - Gildehaus Niedersachsen) (Германия).

В результате инспектирования специалисты украинской ветслужбы выявили ряд недостатков, в частности, в некоторых хозяйствах отсутствуют помещения для карантинирования животных, ограждения, не проводится дезинфекция транспорта, отсутствуют условия для проведения предубойного ветсаносмотра животных, не в полном объеме проводится послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза.

Кроме того, по результатам выборочного расширенного ветеринарно-санитарного контроля указанной продукции зарегистрировано 47 случаев несоответствия импортированной продукции установленным требованиям действующего законодательства Украины по микробиологическим показаниям.