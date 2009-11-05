В Полтаве поддержали отмену рыночного сбора

Более 6 тысяч подписей из Полтавы собрала инициативная группа предпринимателей города в поддержку законопроекта по отмене рыночного сбора, внесенного в Верховную Раду Кабинетом министров.

Как сообщил журналистам член Совета предпринимателей Полтавы Игорь БАЛИЦКИЙ, эти подписи будут переданы в Верховную Раду Украины.

«На сегодняшний день этот проект находится в Верховной Раде, его уже должны были рассмотреть, но не рассмотрели. Позиция предпринимателей по этому вопросу изложена здесь - здесь 6 тысяч подписей, где предприниматели выступают за отмену такого рыночного сбора. Почему? Потому что вообще он является нелогичным, так как получается, что налог предприниматель платит еще за одного субъекта предприятия»,-считает И.БАЛИЦКИЙ.

Он убежден, что в отчетности, которая существует на сегодняшний день, отражено, что большая часть рыночного сбора не доходит в местные бюджеты.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект (регистрационный №5233 от 23 октября), которым предлагается отменить рыночный сбор и обложить 15-процентным налогом превышение физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

В проекте закона отмечается, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом согласно ставке в размере 15%. При этом уплата данных средств дает право физическому лицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в последующих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».