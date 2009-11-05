Госкомзем разъяснил порядок бесплатной выдачи госактов на землю

Государственный комитет Украины по земельным ресурсам разъяснил усовершенствованный порядок бесплатного оформления и выдачи гражданам государственных актов на право собственности на земельные участки.

Об этом говорится в сообщении ведомства, переданном агентству УНИАН.

Согласно постановлению Кабмина №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки» от 21 октября т.г., действие постановления №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» продлено на 2010 и следующие годы.

Госкомзем разъясняет, что работы по изготовлению технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющих право на землю, заполнение и госрегистрация госактов в 2010 и следующих годах будут осуществляться для граждан бесплатно за счет средств Госбюджета.

Действие постановления №844 также распространяется на граждан, получивших в пользование земельный участок до дня вступления в силу Земельного кодекса Украины (до 1 января 2002 года), но решение о передаче в собственность которого органами местного самоуправления не принималось или принято без технической документации.

В таких случаях гражданин должен одновременно обратиться с двумя заявлениями: одно – в сельский, поселковый или городской совет о передаче ему в частную собственность земельного участка (с указанием размера участка и его целевого назначения), второе – в территориальный орган Госкомзема о бесплатном оформлении и выдаче госакта на землю.

Соответствующий совет на внеочередной сессии рассматривает заявления и выдает разрешение на изготовление технической документации. Документы передаются в территориальный орган Госкомзема, который заключает договор на бесплатное изготовление технической документации. После изготовление техдокументация возвращается в местные советы, которые на внеочередной сессии принимает решение о передаче в собственность гражданина земельного участка. После решения совета техдокументация с решениями совета и заявлением гражданина передается в территориальный орган Госкомзема, который заключает договор с территориальным подразделением Центра ГЗК на заполнение и госрегистрацию госакта. После этого изготовленный госакт выдается гражданину в местах организованной выдачи по месту нахождения земельного участка.

Госкомзем обращает внимание на то, что гражданин только один раз обращается с заявлением в местный совет. В процессе изготовления техдокументации и регистрации госакта гражданин не участвует.

Как сообщал УНИАН, 21 октября т.г. Кабмин принял постановление №1112 «О дополнительных мерах относительно бесплатного оформления и выдачи гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки», которым были внесены изменения в постановление №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году».

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