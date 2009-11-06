Иностранным трейдерам выплачено 700 млн. грн. НДС

Иностранные трейдеры уже получили 700 млн. грн. компенсации НДС. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Присяжнюк на круглом столе «Агропромышленный комплекс Украины - конкурентоспособная отрасль экономики», который состоялся 5 ноября в пресс-центре РБК-Украина в рамках совместного проекта инвестиционной компании Phoenix Capital и информационного агентства РБК-Украина "Экономический Советник".

«…из ГНАУ эти деньги еще не поступили», - подчеркнул Н.Присяжнюк.