В Дагестане сеют озимые и убирают рис

Посеяно более 1100 га

Несмотря на капризы и сюрпризы погоды, аграрии Тарумовского района продолжают посев озимых культур, - сообщает РИА «Дагестан». Вместо запланированных 1700 гектаров посеяно более 1100 гектаров озимых. Продолжается борьба и за спасение урожая «белого» зерна. Растениеводам удалось убрать рис с площади 230 гектаров. До наступления холодов им предстоит завершить уборку еще 200 гектаров.

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