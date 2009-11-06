Выпуск масла в США сократился

Выпуск масла в США в сентябре 2009 сократился на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 42,9 тыс. тонн, пишет Агро Перспектива.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство данного товара сократилось на 21,9%.

В период с января по сентябрь текущего года в США было произведено 0,5 млн. т масла, что на 3,2 т меньше, чем за аналогичный период 2008 года.