Индекс ФАО в октябре вырос до 158 пунктов

ООН. Индекс ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) в октябре 2009 года вырос до 158 пунктов с 153 пунктов в сентябре. Индекс молочных продуктов вырос с 144 до 158 пунктов. Индикатор стоимости мяса и птицы не изменился по сравнению с сентябрем и составил 120 пунктов.

Мировая экономика уже давно ощущает рост цен на продукты питания. Для экспортного потенциала Украины - это положительный фактор. Но в целом для мировой экономики - настораживающий. Если эта тенденция будет носить долгосрочный характер, то не исключено, что проблема роста дохода в связи со стоимостью продуктов питания будет очень остро стоять перед многими странами мира.