Рынок земли может появиться в Украине не ранее 2014 года

Земельный рынок в Украине может появиться не раньше 2014 г. Об этом заявил старший аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Андрей Нестерук на круглом столе «Агропромышленный комплекс Украины - конкурентоспособная отрасль экономики», который состоялся 5 ноября в пресс-центре РБК-Украина в рамках совместного проекта инвестиционной компании Phoenix Capital и информационного агентства РБК-Украина "Экономический Советник".

«Пока арендные ставки в стране на уровне $30 за 1 га, введение рынка земли может привести к массовой распродаже ресурса, условно по $200 за 1 га. Потому государство должно установить минимальную цену как на аренду, так и продажу земли. В противном случае земля будет скуплена банками за бесценок и станет предметом дальнейших спекуляций», - сказал А.Нестерук.

При этом он подчеркнул, что введение земельного рынка в Украине - это, скорее, политический, нежели экономический вопрос.