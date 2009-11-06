В РФ повышены импортные пошлины на рис, муку и крупы

Правительство РФ приняло постановление от 2 ноября 2009 г. № 881 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него». Об этом сообщает АПК-Информ со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Согласно постановлению, устанавливаются сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин в отношении риса и мукомольно-крупяной продукции из него, содержащиеся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности РФ.

Так, импортные пошлины на рис и мукомольно-крупяную продукцию из него повышаются с нынешних 0,07 евро/кг до 0,12 евро/кг.

Данное постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.