Из Харьковской области вывезли почти 60 тыс. т зерна

Как сообщил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Виктор Зверев, сельхозтоваропроизводители области продолжают активно реализовывать зерно выращенного урожая. По состоянию на 5 ноября 2009 года за пределы Харьковщины вывезено и реализовано свыше 1 миллиона 470 тысяч тонн зерна, пишет сайт ХОГА, сообщает Зерно он-лайн.

В том числе, только в течение недели - 58 тысяч тонн.Зверев также сообщил о том, что большинство районов области завершают работы по уборке подсолнечника, сои, кукурузы на зерно, и активно проводят работы по подготовке грунта к весеннему севу. На сегодня хозяйства области провели обработку зяби на площади 1 млн.га (92% от запланированной площади).