Сахарные заводы Украины произвели 0,9 млн. тонн сахара

Сахарные заводы Украины, по данным на 5 ноября, произвели 888 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2009 года против 878,9 тыс. тонн, произведенных на эту дату в 2008 году.

Такие данные УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно сообщению, на указанную дату на сахарные заводы поступило 7,41 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе) против 9,94 млн. тонн на аналогичную дату 2008 г. На 5 ноября заводами переработано 6,58 млн. тонн свеклы (в 2008 г. – 7,13 млн. тонн). Отмечается, что сахаристость свеклы выше прошлогоднего показателя и составляет 16,91% (в 2008 г. – 15,99%), и выход сахара составляет 13,72 против 12,78 в 2008 г.

По информации ассоциации "Укрцукор", к переработке свеклы приступили 56 сахарных заводов (в 2008 г. – 69 заводов). На сегодняшний день работают 45 заводов, еще 9 предприятий завершили производство, 2 – приостановили из-за отсутствия сахарной свеклы.

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.