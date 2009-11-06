Отпускная цена на сахар будет на уровне 6,4-6,5 грн./кг

Отпускная цена на свекловичный сахар стабилизируется на уровне 6,4-6,5 грн./кг до конца года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

«Отпускная цена на сахар в середине декабря должна стабилизироваться на уровне 6,4-6,5 грн. за кг, потому что сахар-сырец, который приедет в Украину, будет стоить 6,3 грн./кг. Если сегодня сахарные заводы продают сахар дешевле – по 6-6,1 грн./кг, потому что нужно купить газ, то как только завершится работа заводов, цена должна стабилизироваться на таком уровне. А если мы очень поднимем цену на сахар, к нам приедет бразильский, белорусский сахар, и он будет держать цену на уровне 6,5 грн./кг», - пояснили в ассоциации.

По мнению специалистов ассоциации, такая цена будет держаться «где-то до марта», а далее могут быть изменения в зависимости от того, как будет выполняться тарифная квота по ввозу сахара-сырца в Украину.

При этом, по данным ассоциации, себестоимость производства свекловичного сахара в т.г. составляет около 5,4-5,5 грн./кг. «При первоначальных подсчетах были показатели ниже, однако в сентябре не было дождей, и вместо 500 ц/га большинство компаний собрало по 250-270 ц/га, то есть, половину урожая, вследствие чего существенно подскочила цена на сахарную свеклу и выросла себестоимость производства сахара», - добавил собеседник агентства.

Напомним, в текущем году, по прогнозам НАСУ «Укрцукор», в Украине будет произведено 1,5 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г.

Справка УНИАН. Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

Емкость украинского рынка сахара специалисты оценивают в 2 - 2,2 млн. тонн.