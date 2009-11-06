В Украине завтра температура повысится до 7-12° тепла

В Украине в субботу, 7 ноября, температура повысится до 7-12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине облачно. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях дождь, днем небольшой; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром туманы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью повысится до 2-7° тепла, в южной части и в Закарпатье - 6-11° тепла; днем - 7-12° тепла, в южных областях и в Закарпатье - 15°, в Крыму и на юге Одесской области - до 19°; в восточных областях и в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киевской области облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12°.

В Киеве облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 4-6° тепла, днем - 10-12°.