МинАПК: Украина экспортировала 9,5 млн. тонн зерна

Украина с начала маркетингового года экспортировала 9,5 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Темпы экспорта зерна в текущем году несколько выше, чем в прошлом году. На сегодня экспортировано 9,5 млн. тонн, в том числе за октябрь – 2,5 млн. тонн», - сообщил Ю.ЛУЗАН. По его данным, в структуре экспорта зерна 5,1 млн. тонн составляет пшеница, 3,2 млн. тонн - ячмень, 1 млн. тонн - кукуруза, и другие культуры.

По его словам, экспорт масличных культур составил 1,2 млн. тонн, в том числе 1,1 млн. тонн рапса, 110 тыс. тонн подсолнечника и 31 тыс. тонн сои.

Кроме того, через наши порты осуществлен транзит зерна из России и Казахстана на уровне 888 тыс. тонн, и 87 тыс. тонн масличных культур. Сегодня в портах под загрузкой находятся корабли тоннажностью более 220 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 16,7 млн. тонн.