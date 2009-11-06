МинАПК: проблем с обеспечением населения чесноком и луком нет

Министерство аграрной политики Украины не видит проблем с обеспечением населения чесноком и луком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«Я не вижу никаких проблем по обеспеченье населения чесноком», - сказал он.

Ю.ЛУЗАН сообщил, что в текущем году Украина произвела 140 тыс. тонн чеснока при потребности внутреннего рынка 50 тыс. тонн. Он опроверг информацию о том, что Украина ввозит чеснок из Китая, отметив, что Украина, наоборот, экспортирует чеснок в Китай и в текущем году планирует экспортировать 20 тыс. тонн.

Причиной высокой стоимости чеснока Ю.ЛУЗАН назвал выросший в связи с гриппом спрос на него. «Я думаю, это основная причина роста цены», - отметил он.

Ю.ЛУЗАН добавил, что с луком также нет проблем на рынке.

Как сообщал УНИАН, в ряде регионов цены на чеснок с начала гриппозной эпидемии выросли в 2-3 раза и превысили 50 грн. за кг.