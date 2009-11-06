МинАПК: озимые в Украине посеяны на площади 8,1 млн. га

Озимые в Украине посеяны на площади 8,1 млн. га.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные озвучил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По информации министерства, в текущем году озимые посеяны на площади, которая превышает прогноз и показатели прошлого года. Всего посеяно 8,1 млн. га озимых зерновых, в том числе на зерно - 8 млн. га. В структуре посевов пшеница составляет 6,3 млн. га. Также посеяно 1,3 млн. га рапса, что на 7% больще прогноза.

«У нас было беспокойство в связи с погодными условиями, но дожди, которые прошли в конце октября, существенно улучшили ситуацию на озимом поле. Фактически мы имеем на 85% засеянных площадей нормальные посевы. Сейчас прогнозируется тепло и, наверное, возобновится вегетация озимых культур. Мы рассчитываем, что и с другими площадями, которые посеяны в несколько поздние сроки, ситуация улучшится. В целом мы считаем, что ситуация с озимыми нормальная», - сообщил Ю.ЛУЗАН.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2008 году озимые на зерно и зеленый корм (кроме рапса на зерно) в хозяйствах всех категорий были посеяны на площади 8,04 млн. га, что на 3% больше показателя 2007 года. Из указанной площади 7,94 млн. га занимали озимые на зерно.