МинАПК повысило прогноз урожая зерновых на 9%

Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз урожая зерна в текущем году на 9,3% – до 47 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«В целом мы ожидаем, что в этом году будет получено около 47 млн. тонн зерна (в учетном весе)», – сказал он.

По словам Ю.ЛУЗАНА, уборка зерновых культур подходит к завершению. В частности, кукуруза убрана на 80% площадей, получено почти 8,5 млн. тонн при урожайности 49,5 ц/га. Завершается уборка риса. Соя убрана с 92% площадей, намолочено почти 1 млн. тонн при урожайности 16,5 ц/га.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики Украины прогнозировало урожай зерна по итогам 2009 года на уровне 42,9-43 млн. тонн.