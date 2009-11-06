Аграрии Украины в 2009г. привлекли 5,2 млрд. грн. кредитов

Сельскохозяйственные предприятия Украины с начала года привлекли 5,2 млрд. грн. кредитов, тогда как за аналогичный период 2008 года аграриям было выдано 14,2 млрд. грн. кредитных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

При этом заместитель министра добавил, что с учетом пролонгированных 3,3 млрд. грн. кредитов, привлеченных в прошлые годы, показатель составляет около 9 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса Украины привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году, – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные кредиты составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.