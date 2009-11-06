Аграрный фонд располагает 2,4 млн. тонн зерна

Аграрный фонд Украины имеет в своем распоряжении 2,4 млн. тонн зерна, включая залоговое зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По его словам, этот объем превышает аналогичный показатель прошлого года и «достаточный для проведения интервенция на протяжении года».

Ю.ЛУЗАН сообщил, что с начала т.г. зернотрейдеры по схеме погашения НДС закупили у Аграрного фонда 2,1 млн. тонн зерна.

По информации замминистра, Аграрный фонд с начала текущего года провел финансовые операции на сумму 3,2 млрд. грн.

Также он сообщил, что около 1,3 млн. тонн зерна имеется в региональных резервах