Аграрный фонд располагает 2,4 млн. тонн зерна
17:12, 06 ноября 2009Агро
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Включая залоговое
Аграрный фонд Украины имеет в своем распоряжении 2,4 млн. тонн зерна, включая залоговое зерно.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.
По его словам, этот объем превышает аналогичный показатель прошлого года и «достаточный для проведения интервенция на протяжении года».
Ю.ЛУЗАН сообщил, что с начала т.г. зернотрейдеры по схеме погашения НДС закупили у Аграрного фонда 2,1 млн. тонн зерна.
По информации замминистра, Аграрный фонд с начала текущего года провел финансовые операции на сумму 3,2 млрд. грн.
Также он сообщил, что около 1,3 млн. тонн зерна имеется в региональных резервах
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