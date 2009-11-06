МинАП: рынок сахара в Украине будет насыщен до нового урожая

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз производства сахара из свеклы урожая 2009 года на 20% – до 1,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

«По сахарной свекле ситуация несколько сложная. На сегодня убрано 93% площадей, и мы ожидаем, что будет собрано немногим более 10 млн. тонн сахарной свеклы и получено 1,2 млн. тонн сахара», – сказал он.

Ю.ЛУЗАН сообщил, что, по оценкам министерства, рынок сахара в Украине будет насыщен до нового урожая. «У нас достаточные переходящие запасы сахара. Кроме того, в рамках ВТО Украина имеет квоту на импорт сырца для переработки на внутреннем рынке – 260 тыс. тонн. Это обеспечит потребность», – отметил Ю.ЛУЗАН.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует в текущем сезоне производство 1,5 млн. тонн сахара. При этом затраты на производство сахара из сахарной свеклы нового урожая составят 5-5,5 тыс. грн. за тонну. С учетом валютного курса, сахар, произведенный из сахара-сырца, будет стоить не менее 5 грн./кг.

Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% – до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ – 1 млн. 859 тыс. тонн). В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.