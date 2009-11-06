ТМ “Домашнє свято” выведет на рынок новый продукт

ТМ “Домашнє свято” планирует вывести на рынок новый продукт – Крекер «Всезнайка». Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр Петруленков.

Сообщается, что крекер «Всезнайка» - это продукт не только сладкий, вкусный и питательный, но еще и познавательный, ведь изделия выполнены в виде букв алфавита и цифр.

Отмечается, что для производства продукта используются только натуральные ингредиенты, а благодаря особой технологии производства печенье имеет отличный вкус.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус” объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, рекламы, дистрибуции ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.