Гидрометцентр: 50% посевов озимых в Украине - слабые и уязвимые

Украинский гидрометеорологический центр оценивает 50% посевов озимых культур как слабые и уязвимые.

Об этом УНИАН сообщили в Гидрометцентре.

«Что касается общего состояния посевов озимых культур, то половина посевов – это слабо развитые и очень уязвимые. Для того, чтобы иметь уверенность, что озимые перезимуют, необходимо, чтобы они были более развитые. Этого нет - мы имеем начальные фазы развития. Это, в основном, всходы, третий листок, а они должны начать кущение, должна быть более развита корневая система и вегетативная масса. Они могут успешно перезимовать при условии теплой зимы без резкого похолодания, а если будет резкое похолодание, то чтобы при этом был снежный покров на полях. В таком случае они нормально выйдут из зимы. Если этого не произойдет, то мы можем иметь потери», - пояснил собеседник агентства.

По словам специалистов, снижение температуры не оказало негативного влияния на посевы. «Снижение температуры воздуха до минус 10 градусов не отразилось негативно на состоянии озимых культур, поскольку это не те низкие температуры, которые могли бы привести к повреждениям. Тем более, почва перед похолоданием была относительно теплой, поэтому посевы не пострадали», - пояснили в Гидрометцентре.

По словам специалиста, есть и неблагоприятный фактор, который состоит в том, что похолодание наступило довольно рано – переход к зимнему периоду произошел несколько раньше, чем в последние годы. «В последнее время мы имели достаточно теплый октябрь и теплый ноябрь, а в этом году погодные условия близки к норме. Но учитывая то, что посевы поздние, это неблагоприятный фактор, потому что им необходимо было еще около 20 дней вегетации», - пояснили специалисты.

При этом собеседник агентства сообщил, что прогнозируется повышение температуры до 10-12 градусов, которое продержится около недели – до середины ноября. «Это очень благоприятно и позволит растениям немного лучше укорениться, но перейдут ли они в следующие фазы развития – это вопрос. Может не хватить тепла», - добавил специалист.

Как сообщал УНИАН, в текущем году озимые зерновые культуры в Украине посеяны на площади 8,1 млн. га. По оценкам Министерства агрополитики, на сегодня около 85% засеянных площадей в "нормальном состоянии".