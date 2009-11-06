НКРЭ сохранила льготную цену на газ для сахарных заводов

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сохранила в ноябре предельную цену на природный газ для производителей сахара на уровне октября - 1584,4 грн. за тыс. куб. м.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ №1252/1 от 30 октября, текстом которого располагает УНИАН.

Данный уровень предельной цены не учитывает НДС, целевую надбавку к тарифам на транспортировку и поставку газа.

Как сообщал УНИАН, в октябре НКРЭ решила снизить цену газа для сахарных заводов на 21,6%, или на 435,85 грн. за тыс. куб. м, до 1584,4 грн. за тыс. куб. м, выполняя соответствующую рекомендацию правительства.

До октября предельная цена газа для сахзаводов составляла 2020,25 грн. за тыс. куб. м, как и для всех других промпотребителей.