В Херсонский обл. запрещен вылов рыбы

В Херсонской области с 9 ноября до конца весенне-летнего нереста в 2010 г. установлен запрет на вылов водных живых ресурсов в зимовальных ямах.

Как сообщили УНИАН в Госуправлении по охране окружающей природной среды «Херсонгосрыбохраной» определенны основные места зимовки рыбы в низовье Днепра, Днепровско-Бугском лимане и заливе Сиваш.

Контроль за зимовальными ямами установлен в низовье Днепра, в частности, в акваториях от с. Львовое к с. Тягинка, в районах реки Ингушки, Антоновского железнодорожного моста и Молодежного пляжа (Херсон), акватории Белого озера, к реке Кошевой, от реки Рвач к выходу в озеро Бублица, в заводы с. Днепровское, в акватории реки Домахи, также в акватории заводов Голопристанского элеватора, речного порта, реки Голопристанской Конки.