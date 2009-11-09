Узбекистан за 9 месяцев увеличил производство зерна на 10,2%

Сельхозпроизводители Узбекистана по итогам девяти месяцев 2009 года произвели более 7 миллионов тонн зерна, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости в понедельник представитель министерства экономики республики. Он также сообщил, что производство овощей увеличено на 10,4%, картофеля - на 12,1%, бахчевых культур - на 13,7%, плодов и ягод - на 12,8%, винограда - на 20,9%. "Экспортировано 253,4 тысячи тонн плодоовощной продукции", - отметил собеседник агентства. "В результате реализации проектов по мелиоративному улучшению орошаемых земель в течение девяти месяцев 2009 года за счет средств Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель на 94 объектах выполнены работы по реконструкции и строительству коллекторов и дренажных сетей общей протяженностью 694,9 километра", - сказал представитель министерства.