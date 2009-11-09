Россия может собрать рекордный урожай риса

Урожай риса-зерна в России в 2009 году может составить около 1 миллиона тонн, что станет лучшим урожаем этой культуры в стране за всю постсоветскую историю, сообщил журналистам президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, сообщает РИА Новости. "Под миллион тонн урожай риса-зерна можем получить в бункерном весе. В истории современной России впервые будет достигнут такой результат", - сказал он.

По данным Минсельхоза, на сегодняшний день уже собрано 975 миллионов тонн на 93% площадей, добавил Злочевский. По словам эксперта, в чистом весе риса-крупы остается 50% от риса-зерна после доработки. При этом потребление риса-крупы в России составляет 600 тысяч тонн в год. Злочевский отметил, что качество российского риса очень хорошее. "Японские компании намерены инвестировать в переработку кубанского риса (в Краснодарском крае выращивается 81% от всего российского риса - ред.) на территории России, чтобы затем его поставлять в Японию и в Европу для ресторанов японской кухни", - сказал он.

Экспорт российского риса-зерна в прошлом сельхозсезоне составил 64,3 тысячи тонн. Злочевский также отметил, что таможенный союз РФ, Белоруссии и Казахстана согласовал размер импортной пошлины на рис в размере 120 евро за тонну. Ранее эта пошлина в РФ составляла 70 евро за тонну, а также в сезон пошлина увеличивалась еще на 60 евро за тонну.