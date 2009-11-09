“Украгролизинг” увеличил убыток в 3 раза – до 12 млн.грн.

НАК “Украгролизинг” за 9 месяцев увеличила убыток больше чем в 3 раза, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, до 12,009 млн. грн. Убыток за 9 месяцев 2008 года составил 3,597 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что за январь-сентябрь т.г. чистый доход компании уменьшился на 30%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, - до 24,853 млн. грн., а валовая прибыль сократилась на 20,8% - до 22,134 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.