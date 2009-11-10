Казахстан готов поставить в Китай 3 млн. тонн зерна

Казахстан намерен поставить в Китай в следующем году 3 млн. тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства РК Акылбек Куришбаев, передает ИА Новости-Казахстан, сообщает АПК-Информ.

«Есть поручение премьер-министра, он написал письмо премьер-министру КНР и попросил включить в квоту по импорту казахстанскую пшеницу в размере 3 млн. тонн», - сказал Куришбаев в интервью журналистам.

«Таким образом, сейчас будут вестись переговоры, этот вопрос будет обсужден на межправительственной комиссии в ноябре - в начале декабря, где будет принято решение о включении в квоту КНР закуп зерна из Казахстана в размере до 3 млн. тонг со следующего года», - пояснил министр.

«К сожалению, пока не построен зерновой терминал (на границе с КНР), есть проблемы с перевозкой зерна, мы можем перевозить как в виде зерна, так и виде муки», - заключил он.