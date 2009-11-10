Аграрии Беларуси завершают уборку сахарной свеклы

Сельхозорганизации Беларуси завершают уборку сахарной свеклы, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает АПК-Информ.

"По состоянию на 9 ноября сахарная свекла убрана с 85 тыс. га, что составляет 97,4% к площади, подлежащей уборке", - проинформировали в министерстве.

Специалисты Минсельхозпрода прогнозируют, что до конца недели все области завершат уборку сахарной свеклы. "Уже завершили эту работу сельхозорганизации Гомельской и Могилевской областей", - заметили они.

Ожидается, что валовой сбор сахарной свеклы в сельхозорганизациях составит 3,8 млн. тонн, с учетом фермерских хозяйств - около 4 млн. тонн. "Всего к настоящему времени в сельхозорганизациях накопано 3,7 млн. тонн свеклы, в счет госзаказа ее продано 3,357 млн. тонн, или 95,9% к заданию", - сообщили в министерстве.

В Минсельхозпроде Беларуси отметили, что средняя урожайность свеклы в текущем году превышает прошлогоднюю на 13,2 ц/га и составляет на сегодня 438,1 ц/га. Сахаристость сахарной свеклы также выше уровня прошлого года (16,5% против 16%).

Кукуруза на зерно на понедельник убрана на 76,6 тыс. га, или 57,5% отведенных площадей. "Уборка кукурузы ведется по мере ее созревания", - сообщили специалисты министерства, заметив также, что высокая влажность сдерживает темпы уборки.

Всего к настоящему времени намолочено 502,6 тыс. тонн зерна кукурузы против 593,7 тыс. тонн на ту же дату 2008 года. Урожайность кукурузы составляет 65,6 ц/га (в 2008 году - 61,7 ц/га). Как прогнозируют в министерстве, валовой сбор кукурузы на зерно в Беларуси составит порядка 750-760 тыс. тонн.

Зяблевая обработка почвы к настоящему времени проведена на 1,4 млн. га, или 88,7% к плану. Завершить эти работы также планируется к концу текущей недели.