Афганистан собрал самый большой урожай пшеницы

Согласно данным USDA, в 2009 г. Афганистан собрал свой самый большой урожай пшеницы за последние 50 лет, который составил 4,1 млн. тонн. Данный показатель почти втрое превышает прошлогодний объем производства, сообщает АПК-Информ.

Основными причинами роста производства пшеницы в стране стали повышение урожайности и расширение площадей. Достижению высоких показателей урожайности зерновой способствовала благоприятная погода (дожди), а расширение посевных площадей под пшеницей произошло за счет сокращения посевов мака, благодаря которому Афганистан является крупнейшим производителем опия в мире.

По мнению экспертов, правительство Афганистана должно уделить больше внимания развитию политики продовольственной безопасности страны. Военные действия, не прекращающиеся на протяжении десятилетий, привели к тому, что многие сельхозпроизводители разорились и вынуждены были прекратить свою деятельность, либо переключиться с выращивания пшеницы на более прибыльный опийный мак.