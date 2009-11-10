Агрохозяйства «Запорожстали» собрали 2,265 тонн подсолнечника

В дочерних агрохозяйствах комбината завершен сбор подсолнечника. Семечки убраны на территории 1400 га. Валовой сбор составил 2265 тонн при средней урожайности 16,4 центнера с гектара. Это почти на 4 центнера больше, чем в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе "Запорожстали".

Половина подсолнечника — 1114 тонн поступила на переработку в ПЖК комбината.

Аграрии «Украины-нова» 287 тонн кукурузы (было засеяно 100 га). Средняя урожайность составила 28,7 центнеров. Собранный урожай пойдет на корм крупному рогатому скоту, который держат в хозяйстве.

В дочерних агрохозяйствах комбината уже завершен сев озимого ячменя. Планировалось занять им 608 гектаров, но засеяно на 30 га больше.