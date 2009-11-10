МинАП повысило прогноз урожай подсолнечника

Урожай подсолнечника в Украине в текущем году составит 6,5-6,6 млн тонн, тогда как ранее он ожидался на уровне 6 млн. тонн, сообщил первый заместитель министра аграрной политики Юрий Лузан, сообщает Агро Перспектива.

"Ожидается, что будет 6,5-6,6 млн. тонн подсолнечника", - сказал он на брифинге в Киеве 6 ноября.

По его словам, аграрии уже собрали подсолнечник с 99% площадей.

Ю.Лузан считает, что такой урожай подсолнечника позволит Украине в текущем маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) произвести подсолнечного масла не меньше, чем в предыдущем МГ – около 2,5 млн тонн.

Как сообщалось, в минувшем году Украина собрала 6,53 млн тонн подсолнечника (в учетном весе) против 4,2 млн тонн в 2007 г.

Мощности Украины по переработке масличных оцениваются в 8,25 млн. тонн в год.