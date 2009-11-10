Товарные рынки

Цены на товарных рынках преимущественно растут 9 ноября на фоне новых заявлений о продолжении стимулирующих мер и ослаблении доллара. Кроме того, данные о снижении урожая в Канаде оказывают поддержку сельскохозяйственным товарам, сообщает Агро Перспектива.

Министры финансов G20 вновь подтвердили свою решимость продолжать политику стимулирующих мер, которые должны помочь мировой экономике выбраться из глобальной рецессии. Данные заявления успокоили инвесторов относительно скорого наступления ужесточения денежно-кредитной политики в мире. Соответственно, американский доллар, который стал валютой фондирования благодаря низкой ставке Федрезерва США, начал нести потери, поддерживая интерес к инвестициям в сырьевые товары. Золото смогло на этой волне обновить очередной исторический максимум, а металлы, энергоносители и сельскохозяйственные товары смогли избавиться от неприятных воспоминаний о безработице в США, которая достигла 10,2%.

Кроме того, на рынок сельскохозяйственных товаров оказывает влияние информация из Канады. По оценкам внешнего департамента Министерства сельского хозяйства США, в маркетинговый год, который начался 1 августа, урожай пшеницы в Канаде может сократиться до 24,35 млн. т. с 28,611 млн. т. годом ранее. С другой стороны, до середины ноября в США не ожидается каких-либо неприятных сюрпризов с погодой, что должно помочь успешно завершить уборочную урожая текущего года. 10 ноября МСХ США опубликует свой ноябрьский прогноз и оценку урожая в США, а также запасов кукурузы, пшеницы и сои в мире. Ожидается, что оценка американского урожая вновь будет повышена.

По состоянию на 11:59 мск, бушель кукурузы подорожал до $3,7150 (+1,23%), 100 фунтов риса выросли до $15,230 (+0,49%), бушель сои вырос до $9,7000 (+1,57%), а бушель пшеницы подорожал до $5,0600 (+1,76%).