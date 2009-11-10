Масличные: обзор мирового рынка

За прошедшую неделю цены на подсолнечник на биржевом рынке укрепились на ноябрьские контракты на 2,7 USD/т, а на мартовские контракты цены повысились на 5,5 USD/т, пишет "Агронеделя" № 39 (30 сентября - 07 октября 2009 г.).

За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно ослабились на 2–3 USD/т и составляли 347 USD/т и 352 USD/т соответственно. Канадский доллар укрепил свои позиции, что явилось понижательным фактором на цены. Так как стоимость на масличные культуры должна была увеличиться для иностранных покупателей.

На бирже Euronext на ноябрьские контракты цены незначительно укрепились в сравнении с предыдущей неделей на 3,5 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 0,5 USD/т, чем неделей ранее, и составили 1521 USD/т на ноябрьские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. В таком случае главной причиной изменения цены является колебания курса валют.

На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали рост на 3–4 USD/т на ноябрьские — майские котировки.

Цены на соевые бобы и соевый шрот на протяжении недели незначительно понизились на биржевом рынке: цены на сою ослабились на 2–3 USD/т, а котировки на соевое масло укрепились на 8–10 USD/т до 748 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю продемонстрировали падение на 2–8 USD/т до 286 USD/т на октябрьские отгрузки.

Основными причинами падения цен на соевые бобы были: увеличение прогнозов валового сбора сои в США и рекордного производства в Бразилии. Следствием падения цен на соевый шрот было снижение цен на сою.

На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась понижательная ценовая тенденция. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло ослабились на 8–10 USD/т, чем неделей ранее и составили 609 USD/т на октябрьские котировки.

Подсолнечник и продукты переработки На прошедшей неделе динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла была разноплановой. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю незначительно укрепились и для поставок в октябре 2009г. составляли 820 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа, что на 10 USD/т больше, чем неделей ранее.

Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в октябре 2009г. снизились до 310 USD/т.

Рынок подсолнечника и масла развивается в точном соответствии с нашими ожиданиями. На фоне активно дешевеющего подсолнечного масла, цены на которое за сентябрь снизились на 13% до 25 250 руб/т, началось и постепенное снижение цен на подсолнечник. Средние цены его предложения за неделю опустились на 175 руб до 10175 руб/т на фоне понижения закупочных цен МЭЗов на 100–200 руб/т. Ожидается сохранение понижательной тенденции на рынке масла, которое пока остается неконкурентоспособным на экспортном рынке. Потенциал для снижения -минимум 1000 руб от текущих уровней.

Сезон 2008/09 характеризовался ростом производства подсолнечника в ЕС-27 на 40% до 6,8 млн т. Несмотря на увеличение производство подсолнечника в ЕС-27, который на протяжении двух сезоном был нетто-экспортером данного товара, в 2008/09МГ стал нетто-импортером. Импорт подсолнечника в 2008/09МГ вырос на 70% до 0,6 млн т, в то время как экспорт снизился на 40%. Стоит заметить, что крупнейшим экспортеров подсолнечника в ЕС-27 является Украина, доля которой составляет около 60%.

Снижение объемов экспорта было частично вызвано уменьшением спроса со стороны импортирующих стран, таких как Турция, которая осуществляла свой импорт из Грузии. Поставки подсолнечника в Турцию из Болгарии и Венгрии снизились более, чем на 50% до 0,2 млн т в августе-июле 2008/09МГ.

В то время как суммарный экспорт (включая торговлю внутри ЕС-27) подсолнечника Болгарией, Венгрией и Румынией увеличился почти в дважды до 1,94 млн т в 2008/09МГ, только 0,29 млн т было отгружено в другие страны, не входящие в Европейский Союз, против 0,47 млн т в 2007/08МГ.

В результате рекордного валового сбора подсолнечника и увеличения импорта были накоплены большие запасы данной масличной, что привело к росту переработки подсолнечника во многих странах ЕС-27 и уменьшению импорта подсолнечного масла на 11% до 1,1 млн т в августе-июле 2008/09МГ.

Рапс и продукты переработки На мировом рынке цены на рапс за прошедшую неделю демонстрировали падение, чему способствует рост предложения рапса нового урожая.

Несмотря на это, цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. подорожали на 8 USD/т до 861 USD/т.

По данным Статистики Канады валовой сбор канолы оценивается на уровне 10,27 млн т, против ожиданий в 10,6 млн т и что на 18,8% меньше, чем годом ранее.

Частные компания Израиля открыла тендер на покупку 3–4 тыс. т рапса для производства рапсового масла. Сроки поставки: 13–30 ноября.

Импорт рапсового масла странами ЕС увеличился на 47% до 0,42 млн т в октябре-июле 2008/09МГ, 166 тыс. т из которых были поставлены ОАЭ, против 133 тыс. т годом ранее, США экспортировала 94 тыс. т, против 73 тыс. т за аналогичный период годом ранее, а Беларусь поставила в ЕС-27 30 тыс. т, против 4 тыс. т годом ранее.

Соя и продукты переработки На мировом рынке соевого масла за прошедшую неделю наблюдалась повышательная ценовая тенденция.

Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в феврале составила 873 USD/т, что на 21 USD/т больше, чем неделей ранее.

По данным МСХ США было проинспектировано на экспорт 12,482 млн бушелей соевых бобов,

против ожиданий 11–16 млн бушелей. За прошедшую неделю было продано 197,5 тыс. т соевого

масла из США, против ожиданий в 125,0–200,0 тыс. т.

В США на следующей неделе ожидаются первые заморозки, несмотря на это посевы сои и

кукурузы оцениваются в хорошем состоянии. Существует минимальные риски повреждения

культур из-за неблагоприятных погодных условий, так как они уже достигли стадии созревания и

могут противостоять заморозкам.

К 4 октября в США было убрано 15% посевов под соевыми бобами, против 28% годом ранее.

Валовой сбор соевых бобов в Бразилии в 2009/10МГ прогнозируется составить 63,4 млн т, против 57,3 млн т в сезоне 2008/09. Несмотря на это, экспорт сои в 2009/10МГ оценивается в 25,8 млн т, против 27,4 млн т в феврале-январе годом ранее. Главной причиной аналитики называют увеличение поставок сои Аргентиной.

Переработка сои Бразилией в августе составила 2,65 млн т, что на 0,3 млн т меньше, чем годом ранее. За период февраль-август 2009 года этот показатель оценивается в 19,8 млн т, что на 1% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В сентябре-январе 2009/10МГ переработка соевых бобов Бразилией снизится на 2 млн т, в связи с недостаточным производством сои в 2008/09МГ.

Экспорт соевых бобов США в сентябре составил 1,03 млн т. такой низкий показатель

объясняется исчерпанными запасами старого урожая и отсроченным сбором урожая. 640 тыс. т из

которых было поставлено в Китай.

Поставки сои Аргентиной в сентябре-октябре могут составить только 100–120 тыс. т, против 2,0

млн т за аналогичный период годом ранее.

Экспорт соевых бобов Бразилией в сентябре оставался на довольно высоком уровне и составил

1,83 млн т, хотя прогнозируется снижение экспортных поставок в октябре почти в два раза.

Прогнозируется, что суммарный экспорт соевых бобов Аргентиной и Бразилией снизится на 2,4

млн т в сентябре-октябре 2009 года, что повлияет на рост зависимости рынка от американской сои в октябре.

Импорт соевых бобов Мексикой в октябре-августе 2008/09МГ снизился на 9% до 3,2 млн т, что привело к уменьшению переработки. Закупки соевого шрота также снизились до 1,39 млн т, что отразилось на уменьшении потребления данного продукта на 0,2–0,3 млн т в сезоне 2008/09.

ЕС-27 из нетто-импортера стал нетто-экспортером соевого масла. В мае-июле 2009 года ЕС-27 импортировал 125 тыс. т соевого масла, в то время как экспорт увеличился почти в два раза и составил 169 тыс. т. Причиной избыточного предложения было уменьшение использования соевого масла как сырья для биодизельной промышленности, которое было заменено более дешевым рапсовым маслом.

Экспорт соевого масла странами ЕС достиг показателя в 70 тыс. т в июне и 66 тыс. т в июле текущего года. Крупнейшими импортерами выступили страны Северной Африки. Алжир импортировал 139 тыс. т соевого масла в октябре-июле 2008/09МГ, против 60 тыс. т за аналогичный период годом ранее, а Марокко закупил 73 тыс. т, против 1 тыс. т годом ранее. Импорт соевого масла странами ЕС снизился на 14% до 0,72 млн т в октябре-июле 2008/09МГ.

Тропические масла На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась понижательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в ноябре составляет 655 USD/т, что на 5 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Экспорт пальмового масла Центральной и Южной Африкой значительно снизился в текущем сезоне, основными причинами были незначительное производство и увеличение использование масла как сырья для производства биодизеля.

В июле суммарный экспорт пальмового масла 6 странами снизился до 84 тыс. т, а за период январь-июль уменьшился на 10% до 479 тыс. т.

Экспорт пальмоядрового масла Индонезией увеличился на 15% в апреле-июне 2009 года и на 4% в октябре-июне 2008/09МГ. Поставки выросли в Китай, Индию и США.

Поставки пальмоядрового масла Малайзией возросли на 10% до 0,85 млн т в октябре-июне 2008/09МГ, в основном в Филиппины, Индию и Украину. Несмотря на это, экспорт пальмоядрового масла в июле-августе текущего года снизился до 155 тыс. т, против 170 тыс. т за аналогичный период годом ранее.