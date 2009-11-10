Аграрный фонд оплатит закупленный сахар в два этапа

Кабинет министров Украины разрешил Аграрному фонду оплачивать закупленный сахар в два этапа. Это предусмотрено постановлением Кабмина от 4 ноября 2009 г. №1175, которым дополнено постановление от 23 сентября 2009 г. №1022.

Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Документом разрешено Аграрному фонду «в случае необходимости предусмотреть с учетом рыночной конъюнктуры в договорах о закупке сахара с его поставщиками оплату в два этапа: 70% стоимости сахара оплачивается после поставки товара, а 30% - после реализации сахара из государственного интервенционного фонда».