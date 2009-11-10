Минэкономики предлагает ограничить рентабельность хранения зерна

Министерство экономики Украины предлагает временно установить с 1 января по 31 декабря 2010 г. для субъектов хозяйствования, которые осуществляют приемку, доработку, хранение и отгрузку зерна, предельный уровень рентабельности к затратам на их предоставление (себестоимости) в размере не выше 20%. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

В документе говорится, что ограничение уровня рентабельности не распространяется на плату за хранение зерна, установленную Законом Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», и услуги железных дорог.

Как говорится в пояснительной записке, проведенный в 2009 г. госинспекциями анализ экономического обоснования стоимости указанных услуг свидетельствует о том, что уровень рентабельности при формировании стоимости услуг составляет до 105%.

В результате тарифы на одни и те же услуги существенно отличаются, а «указанные расхождения в стоимости услуг влияют на уровень цен на социально значимые продовольственные товары в цепочке зерно-мука-хлеб».

Основной целью постановления является обеспечение экономической обоснованности платы (тарифов) за услуги приемки, хранения, доработки (сушки и очистки) и отгрузки зерна.