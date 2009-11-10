В России закуплено почти 222 тыс. тонн зерна

10 ноября на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было куплено 117,99 тыс. тонн зерна на общую сумму 498,129 млн. руб. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО «НТБ», сообщает АПК-Информ.

За все время торгов государство закупило у сельхозпроизводителей 221,94 тыс. тонн зерна (180,36 тыс. тонн пшеницы 3 класса и 41,58 тыс. тонн пшеницы 4 класса) на 901,523 млн. руб.

Средневзвешенная цена закупленной в интервенционный фонд пшеницы 3 класса составила 4148,9 руб/т, пшеницы 4 класса — 3 685,1 руб/т.

10 ноября в торгах приняли участие 335 сельхозпроизводителя, количество заключенных сделок составило 90.