Завтра в Украине дожди

11 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков облачная с прояснениями погода. В восточных и Запорожской областях, а ночью и в Крыму без осадков; на остальной территории пройдут дожди, ночью в Карпатах и Закарпатье сильные. Ночью и утром в южной части и в центральных областях местами туман.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем в южных областях, Крыму и Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°; в южной части ночью 6-11°, днем 13-18°.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 7-12°. По г. Киеву температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.