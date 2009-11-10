РФ сохранит механизм распределения вот на импорт мяса в 2010г.

Механизм распределения квот на импорт мяса в РФ в 2010 году сохранится, заявил первый вице-премьер Виктор Зубков по итогам совещания во вторник. "В 2010 году распределение квот на импорт мяса в РФ будет осуществляться по так называемому "историческому" принципу. Таким образом, сохранится ныне действующий механизм распределения квот", - цитирует Зубкова РИА Новости.

По его словам, соответствующий проект постановления правительства будет рассмотрен 12 ноября на заседании правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике.

Зубков напомнил, что на одном из предыдущих заседаний этой комиссии рассматривалось предложение ФАС о переходе в 2010 году к реализации части квот на аукционах. "Обсуждались цифры до 30%", - отметил он, добавив, что этот вопрос был направлен на доработку. "Сегодняшнее решение - итог состоявшихся консультаций, в том числе с участием представителей агробизнеса", - указал первый вице-премьер РФ.

Вопрос о режиме регулирования импорта мяса домашней птицы, говядины и свинины на 2010-2012 годы активно обсуждается в связи с окончанием срока действия соответствующего постановления правительства РФ. Сейчас действует "исторический"принцип тарифного квотирования, то есть пропорционально доле импорта годом ранее. ФАС в сентябре предложила продавать 30% импортных квот на аукционах. По словам Зубкова, в правительстве считают распределение квот на аукционах эффективной рыночной мерой, однако запуск этого механизма требует дополнительной проработки в части подготовки конкурсной документации, уточнения балансов спроса и предложения.

Первый вице-премьер поручил разработать совместно с агробизнесом предложения о возможности использования в дальнейшем механизма аукционов и объемах выставляемых на них квот. Крупнейшими импортерами мяса в Россию являются страны Евросоюза и США. Сейчас доля импорта на российском рынке мяса составляет порядка 30% против 60% в 2001-2002 годах. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение доли импорта - до 18-20% через два года.