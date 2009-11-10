Холдинг «Молочный альянс» расширяет производство сыров

ЗАО «Молочный альянс», один из крупнейших производителей молочной продукции Украины, расширяет производство сыров. В октябре т.г. начал выпуск новых видов этой продукции под ТМ «Молочный Шлях» - «Моцарелла», «Чеддер» и «Сулугуни». Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, в планах холдинга - обеспечить суммарные объемы производства трех новинок на уровне 80-100 тонн в месяц.

Отмечается, что сыры ТМ «Молочный Шлях» производятся на одном из 9 производственных предприятий холдинга - Пирятинском сырзаводе. В компании добавили, что расширение ассортимента ТМ «Молочный Шлях» сырами «Моцарелла», «Чеддер» и «Сулугуни» объясняется недостаточностью соответствующих предложений на рынке.

По расчетам компании, выведение новых ассортиментных позиций позволит увеличить общие продажи сыров ТМ «Молочный Шлях» на 5%.

Справка УНИАН. ЗАО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая мощные предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции, лидер сыроваренной отрасли Украины. В состав холдинга входят 9 производственных предприятий молочной отрасли: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Яготинский маслозавод, Золотоношский маслодельный комбинат, Варвамаслосырзавод и компании «Эталонмолпродукт» и Торговый Дом «Эталон», которые обеспечивают продажу продукции предприятий холдинга в Украине и за рубежом. Продукция предприятий холдинга выпускается под брендами «Молочный Шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».