ТЦ «Барабашово» занял 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира по версии газеты «Дело»

Харьковский Торговый центр «Барабашово», имеющий площадь 75 га и товарооборот 19,5 млрд. грн., занял 14 место в рейтинге крупнейших рынков мира, составленном газетой «Дело» (№185 от 9.11.2009 г.).

Как отмечает издание, при составлении списка использовались данные Всемирного союза оптовых рынков (World Union of Wholesale Markets, WUWM), профильных региональных и национальных ассоциаций, а также информация администраций рынков. В частности, использовались данные, полученные по запросу газеты, информация с официальных сайтов рынков или компаний, управляющих рынками.

Среди характеристик, пишет газета, прежде всего внимание, уделялось площади рынка, его специализации и товарообороту. Важными были и данные о том, сколько компаний и предпринимателей работает на рынке, сколько населения обслуживается на этой торговой площадке.

Издание также сообщает об объемах рыночного сбора, который поступает в бюджеты крупнейших городов Украины. Так, по итогам трех кварталов 2009 года все областные центры получили в общем 211,2 млн. грн. этого налога. При этом, самые крупные суммы перечисляют в местные бюджеты городские рынки Харькова, Киева, Хмельницкого, Черновцов и Одессы.

Так, крупнейшими плательщиками рыночного сбора в городские бюджеты, по версии «Дела» являются рынки «Барабашово», Центральный рынок, Конный рынок в Харькове, принадлежащие «Концерну АВЭК» – 34 млн. грн.; киевские рынки «Троещина», «Петровка», «Бессарабский», «Владимирский», «Житний», «Демеевский» - 31,2 млн. грн.; хмельницкие рынки «Сардоникс», «Дарсон», Старый рынок, Новый рынок (расположены на одной территории, известной как Хмельницкий базар) - 26,3 млн. грн.

Справка УНИАН. ТЦ «Барабашово» основан в 1996 году народным депутатом Украины Александром ФЕЛЬДМАНОМ. Специализация – промышленные и продовольственные товары. Центром владеет и управляет акционерное общество «Концерн АВЭК и Ко». На рынке работают более 5 тыс. компаний и предпринимателей, которые дают работу 70 тыс. человек.