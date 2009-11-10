Белоруссию интересуют российский и украинский рынки

Белоруссия рассматривает российский и украинский рынки как приоритетные для сбыта своей сельскохозяйственной продукции, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Семен Шапиро во время one-line конференции на сайте Белорусского телеграфного агентства во вторник. "

В ближайшие годы главными для нас будут рынки России и Украины. Например, в России сегодня потребность в мясе составляет 9 миллионов тонн в год, а она производит 3 миллиона тонн. И если сегодня потребность России составляет 37-38 миллионов тонн молока в год, а производит она 32 миллиона, то почему братская страна поставляет на этот рынок только 3 миллиона тонн молока?", - сказал Шапиро. Он уверен, что российские импортеры заинтересованы в более благоприятном режиме поставок на свой рынок именно белорусской продукции.

"Исторически, еще со времен Советского Союза, мы были серьезным поставщиком на союзный рынок продовольствия. Разрывать эти хозяйственные связи было бы неразумно и для российской, и для белорусской стороны", - заявил белорусский министр.

При этом он отметил, что Белоруссия будет стремиться расширить свое присутствие на рынке Евросоюза. По словам Шапиро, ЕС выставил требования по организации всей цепочки производства молочной продукции, начиная от кормления животных и заканчивая поставками продукции конкретным потребителям. "Я думаю, тут есть и определенные уловки, нежелание видеть на европейском рынке еще одного конкурента", - заявил он.

По его мнению, Белоруссия может стать серьезным конкурентом европейским производителям. "Белорусская продукция будет дешевле за счет более низкой зарплаты и других факторов", - сказал Шапиро. В середине текущего года у Белоруссии возникли серьезные проблемы с поставками молочной продукции в Россию. В частности, претензии Роспотребнадзора касались содержания антибиотиков в молочной продукции. По оценкам экспертов Белорусские предприятия, поставляющие продукцию в Россию, в настоящее время выполняют требования Роспотребнадзора и тщательно следят за качеством своей продукции.