Прогноз мирового производства пшеницы в 2009/10 МГ вновь повышен

Согласно обновленным прогнозам USDA, урожай пшеницы в мире в сезоне-2009/10 составит 671,89 млн. тонн, что превышает предыдущую оценку экспертов, опубликованную в октябре, - 668,12 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

При этом США соберут около 60,3 млн. тонн против 60,44 млн. тонн в прошлом отчете.

Вместе с тем, оценка производства в России и Украине была существенно повышена, до 59,5 и 20,5 млн. тонн соответственно, что и обусловило увеличение общего прогноза мирового урожая в текущем сезоне.

Кроме того, прогнозы мирового потребления пшеницы в 2009/10 МГ также продолжают повышаться. Теперь эксперты ожидают данный показатель на уровне 648,35 млн. тонн против 648,1 млн. тонн, прогнозируемых в октябрьском отчете.

Мировые конечные запасы в сезоне-2009/10 составят 188,28 млн. тонн против 186,7 млн. тонн соответственно.