Беларусь и Казахстан планируют создать СП

Беларусь и Казахстан планируют создать совместное предприятие по производству молочных продуктов. Договоренность о совместной проработке проекта, определении участников с казахстанской стороны и источников финансирования была достигнута в ходе состоявшегося 8-9 ноября рабочего визита в Казахстан премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского, сообщает АПК-Информ.

"В этот раз мы предлагали казахстанской стороне не какой-то конкретный проект или продукт, а выступили с предложениями, в которых просматривается комплексный технологический процесс, - сказала первый заместитель министра сельского хозяйства Беларуси Надежда Котковец. - То есть мы приехали сюда с конкретной технологической картой. Это техника и оборудование, технологии, семена".

"Та урожайность зерновых, которую сегодня получает Казахстан (10-15 ц/га), в Беларуси была очень давно. Мы начинали с 20 ц/га и считали, что это очень мало, - подчеркнула она. - За последние 4-5 лет мы много сделали в направлении технической модернизации сельского хозяйства. Считаю, что Казахстан также должен пройти этот путь".

Беларусь представила Казахстану проекты, которые можно разделить на три группы. Это проекты в области растениеводства, животноводства и подготовки и обучения кадров. По словам первого замминистра, "ко всем проектам казахстанская сторона выразила интерес".

На высшем уровне одобрение этих проектов получено. Следующий этап - определиться с операторами от каждой из сторон, которые непосредственно будут работать над данными проектами, в частности такими, как "Производство и переработка зерновых культур на основе элитных семян и современной системы машин", "Создание в Мангистауской области Республики Казахстан совместного предприятия по производству молочных продуктов на основе белорусского молочного сырья" и др.