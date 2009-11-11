Зерновые интервенции в России

В перерыве состоявшейся 10 ноября в Москве всероссийской конференции, рассмотревшей возможности повышения конкурентоспособности российского зерна, один из участников радостно сообщал кому-то по мобильнику: «Алтайская пшеница продается более чем по 4 тысячи!». Сайт Московской межбанковской валютной биржи подтвердил: выставленные на торги сельхозпроизводителями сибирских регионов лоты пшеницы 3 класса уже с первой сессии на Национальной товарной бирже приобретены почти по 5 тысяч рублей за тонну – точнее, по 4850 рублей, сообщает AgroNews.

Стоит напомнить, что на торгах, состоявшихся 2 ноября на ЗАО НТБ в рамках государственных закупочных интервенций, пшеничное зерно того же качества из Сибири шло по совсем другим ценам. В первой сессии оно было приобретено по 3150 рублей. Потом ценовая планка поднялась, но выше 3300-3450 рублей не устремилась. Подобная же картина повторилась и на торгах 3 ноября.

Такая ценовая ситуация была воспринята в Сибири весьма болезненно, у некоторых даже вызвала шоковую реакцию. Высказывались различные предположения о дальнейшем ходе торгов. Алтайские фермеры даже говорили о намерении не участвовать в аукционах в дальнейшем.

И видимо федеральный Минсельхоз решил подыграть оптимистам. 10 ноября в первой сессии торгов предлагалось пшеничное зерно 3 класса из Красноярского края, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Томской областей. Итоги аукциона – 4850 рублей за тонну. Вторая сессия, судя по расписанию торгов, представленная теми же регионами, уронила цены, но лишь на 100-200 рублей. Последующие три сессии, в которых участвовали зерновики Алтайского края и Новосибирской области, были отмечены колебаниями цен на пшеницу 3 класса от 4650 до 4800 рублей.

В последующем по мере приближения базиса торгов к западной границе страны цена пшеницы 3 класса снижалась и нижняя планка опустилась в приволжских регионах ниже 4 тысяч рублей, правда, ненамного ниже. Пшеница 4 класса пошла по 3450 – 3600 рублей за тонну.

В целом результаты биржевых торгов 10 ноября на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зерна таковы. Количество участников торгов – 335. Количество сделок – 90. Продано пшеницы 3 и 4 классов – 117990 тонн на сумму почти полмиллиарда рублей – 498129750 рублей.

Всего же с начала интервенций (2-10 ноября) зерна государством закуплено 221940 тонн на сумму свыше 901 миллиона рублей, в том числе пшеницы 3 класса - 180360 тонн, 4 класса – 41580тонн. Средневзвешенная цена купленного зерна пшеницы 3 класса составила 4148,9 рубля за тонну, пшеницы 4 класса – 3685,1 рубля.