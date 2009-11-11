Более 20 млн человек нуждаются в срочной продовольственной помощи в Восточной Африке. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, такие данные содержатся в опубликованном накануне докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/.

"Наиболее сложная ситуация сложилась в конфликтных регионах - в Сомали и Судане, где голодают 3,6 и 5,9 млн человек соответственно, - говорится в документе. - Причем что касается Сомали, то это половина от общей численности населения страны".

В Кении на данный момент насчитывается 3,8 млн человек, которым нужна продовольственная помощь. Из-за засухи урожай кукурузы в этом году ожидается ниже на треть по сравнению с прошлогодним показателем, а это значит, что еще множество людей окажется на гране голода, особенно в отдаленных районах страны, зависящих от сельского хозяйства. Прямо противоположные проблемы охватили Эфиопию. Здесь большой ущерб посевам принесли проливные дожди и наводнения, оставившие без продовольствия 6,2 млн человек.

Кроме того, в докладе ФАО говорится, что из-за плохого урожая и неблагоприятных погодных условий некоторые страны Западной Африки к 2010 г могут также оказаться в категории государств, зависящих от продовольственной помощи. В частности, это относится к Нигерии, Нигеру, Мали и Чаду.