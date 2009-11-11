В Херсонской области собрано 17 млн. ц зерновых и зернобобовых

Аграрии Херсонской области собрали в текущем году зерновых и зернобобовых культур на 17% меньше, чем в 2008 году, - 17,125 млн. центнеров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, всеми категориями хозяйств собраны и обмолочены зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) на площади 714,4 тыс. га, что на 13,7% больше, чем год назад (628,1 тыс. га).

Уменьшение валового сбора зерна во всех категориях хозяйств обусловлено снижением урожайности этих культур по сравнению с прошлым годом на 27% - с 32,9 ц/га в 2008 г. до 24,0 ц/га в текущем году. В общем объеме производства зерновых культур пшеница составляет 60,8% (10,418 млн. ц), ячмень – 35,6% (6,104 млн. ц), рожь озимая – 0,5% (80,9 тыс. ц), зернобобовые культуры – 0,4% (69,9 тыс.ц).

При этом подсолнечника на зерно собрано на 31% меньше, чем год назад, - 2,401 млн. ц (в 2008 году - 3,488 млн. ц). Данное снижение обусловлено уменьшением площади сбора на 6,4% (на 18,8 тыс. га) - до 274,2 тыс. га и падением урожайности на 26% - с 11,9 ц/га в прошлом году до 8,8 ц/га в текущем.