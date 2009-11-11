USDA снизил прогноз мирового производства кукурузы

Сельхоздепартамент США опубликовал свой очередной отчет мирового баланса кукурузы, который, в целом, имеет повышательный характер для мирового рынка данной зерновой, сообщает АПК-Информ.

Так, согласно ноябрьскому отчету USDA, мировое производство кукурузы в сезоне-2009/10 составит 789,73 млн. тонн, что ниже предыдущей оценки аналитиков - 792,54 млн. тонн и уступает показателю 2008/09 МГ - 791,92 млн. тонн. Отметим, что рыночные ожидания в среднем составили 790,56 млн. тонн.

В частности, прогноз производства зерновой был снижен для Бразилии на 1 млн. тонн - до 51 млн. тонн, что соответствует прошлогоднему урожаю, а также для стран ЕС-27 - на 0,44 млн. тонн, до 56,13 млн. тонн (в 2008/09 МГ было собрано 62,7 млн. тонн). При этом трейдеры не ожидали изменений в данных оценках.

Производство кукурузы в США в текущем сезоне составит 323 млн. тонн, что на 2,43 млн. тонн ниже октябрьской оценки USDA, однако существенно превышает показатель минувшего сезона - 302,5 млн. тонн. Отметим, что рыночные ожидания в среднем составили 323,5 млн. тонн.

В свою очередь, прогнозы производства кукурузы в Аргентине и Китае были оставлены без изменений - соответственно, 14 и 155 млн. тонн в 2009/10 МГ против 12,6 и 165,9 млн. тонн в 2008/09 МГ.

Также стоит отметить, что USDA повысил прогноз мирового потребления кукурузы в 2009/10 МГ до 803,27 млн. тонн против предыдущей оценки - 803,14 млн. тонн и рыночных ожиданий на уровне 802,14 млн. тонн. Объем мирового потребления зерновой в прошлом сезоне также был пересмотрен в сторону повышения - до 775,69 (774,72; 774,72) млн. тонн.